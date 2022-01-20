Байден: США - країна, яка вітає і підтримує біженців

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Чинний президент США підвищив квоту прийому біженців більш ніж в 4 рази, а в наступному фінансовому році заплановано її підвищення вже до 125 тисяч мігрантів.

Відповідну заяву глави держави оприлюднила в понеділок, 3 травня, пресслужба Білого дому.

"Це викреслює встановлену попередньою адміністрацією історично низьку квоту в 15 тисяч осіб, яка не відображає цінності Америки як країни, яка вітає і підтримує біженців", - зазначено в документі.

Відзначається, що в планах адміністрації Байдена прийняти в наступному фінансовому році (починається 1 жовтня) 125 тисяч мігрантів, що закладено в представленому Конгресу бюджеті.



"Ми збираємося використовувати всі доступні інструменти, щоб допомогти цим біженцям, що пройшли ретельну перевірку і рятуються від жахливих умов в своїх країнах", - резюмував глава Білого дому.



Як відомо, квота на прийом 15 тисяч мігрантів - мінімальний показник з 1980 року - була встановлена попереднім американським лідером Дональдом Трампом.