13:14 26 серпня Київ, Україна

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у п'ятницю оголосив, що азербайджанські військові увійшли до міста Лачин, яке з 1992 року знаходилося на підконтрольній Вірменії території.

Про це Алієв написав у Twitter.

"Сьогодні, 26 серпня, ми, азербайджанці, повернулися до міста Лачин. Азербайджанська армія розмістилася в Лачині. Села Забух та Сус були взяті під контроль. Вітаю всіх людей Лачина та Азербайджану з цією подією", – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що російські військові передали Азербайджану контроль над населеними пунктами Лачин, Забух та Сус, фактично віддавши Баку контроль над Лачинським коридором – єдиним наземним маршрутом, який об'єднує Вірменію з невизнаною Нагірно-Карабахською Республікою.



Нагадаємо, Лачинський коридор – це єдиний наземний шлях, який сполучає Вірменію з адміністративним центром невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки Степанакертом (Ханкенді). При цьому сам Лачин із коридором контролювали російські військові.



За угодою, укладеною між Вірменією та Азербайджаном після війни у Нагірному Карабаху у 2020 році, обидві країни мали побудувати дороги в обхід Лачинського коридору протягом трьох років.



Азербайджан вже здав свій маршрут в експлуатацію і, як наслідок, зажадав від Вірменії зробити те саме, а від росії – вплинути на Єреван і вивести своїх "миротворців". Зрештою, це призвело до ескалації в серпні, коли азербайджанські війська закріпили свої позиції.