Президент Азербайджану Ільхам Алієв у п'ятницю оголосив, що азербайджанські військові увійшли до міста Лачин, яке з 1992 року знаходилося на підконтрольній Вірменії території.
Про це Алієв написав у Twitter.
Раніше стало відомо, що російські військові передали Азербайджану контроль над населеними пунктами Лачин, Забух та Сус, фактично віддавши Баку контроль над Лачинським коридором – єдиним наземним маршрутом, який об'єднує Вірменію з невизнаною Нагірно-Карабахською Республікою.
Нагадаємо, Лачинський коридор – це єдиний наземний шлях, який сполучає Вірменію з адміністративним центром невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки Степанакертом (Ханкенді). При цьому сам Лачин із коридором контролювали російські військові.
За угодою, укладеною між Вірменією та Азербайджаном після війни у Нагірному Карабаху у 2020 році, обидві країни мали побудувати дороги в обхід Лачинського коридору протягом трьох років.
Азербайджан вже здав свій маршрут в експлуатацію і, як наслідок, зажадав від Вірменії зробити те саме, а від росії – вплинути на Єреван і вивести своїх "миротворців". Зрештою, це призвело до ескалації в серпні, коли азербайджанські війська закріпили свої позиції.
Нагадаємо, Лачинський коридор – це єдиний наземний шлях, який сполучає Вірменію з адміністративним центром невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки Степанакертом (Ханкенді). При цьому сам Лачин із коридором контролювали російські військові.
За угодою, укладеною між Вірменією та Азербайджаном після війни у Нагірному Карабаху у 2020 році, обидві країни мали побудувати дороги в обхід Лачинського коридору протягом трьох років.
Азербайджан вже здав свій маршрут в експлуатацію і, як наслідок, зажадав від Вірменії зробити те саме, а від росії – вплинути на Єреван і вивести своїх "миротворців". Зрештою, це призвело до ескалації в серпні, коли азербайджанські війська закріпили свої позиції.
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