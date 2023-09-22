Азербайджанські військові у Нагірному Карабаху випадково атакували російських миротворців

07:42 22 вересня Київ, Україна

П'ять військовослужбовців російських "миротворчих сил" загинули в Нагірному Карабаху, помилково потрапивши під вогонь азербайджанських військових.



Цю інформацію розповсюдила пресслужба Генеральної прокуратури Азербайджану.



Згідно з пресрелізом, інцидент стався 20 вересня 2023 року, коли група азербайджанських військовослужбовців, які брали участь в антитерористичних операціях в селі Джаньйятаг Тергерського району Азербайджану, випадково відкрила вогонь по автомобілю, що знаходився на території з дислокацією російських військовослужбовців із Миротворчого контингенту росії (РМК). Ця випадковість сталася через складний рельєф місцевості та туманно-дощові погодні умови. Внаслідок цього інциденту загинули п'ять військовослужбовців РМК.



Зазначається, що того ж дня у цьому селі "невстановленими членами незаконних вірменських збройних формувань було обстріляно з вогнепальної зброї автомобіль "КамАЗ", який належав РМК".



Генеральні прокуратури Азербайджану та росії вже провели телефонну розмову щодо цього інциденту та домовилися про проведення всебічного розслідування. Наразі проводяться слідчо-оперативні заходи у кримінальній справі.