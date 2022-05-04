Азербайджан закрив повітряний простір для військової авіації рф

08:16 03 травня Київ, Україна





Тепер російські військові літаки змушені летіти над Іраном та Каспійським морем на шляху до Ростова-на-Дону, зазначає видання.



Офіційних заяв з боку азербайджанських та російських представників наразі немає. Однак російські військові літаки, що літають з Вірменії до росії, продовжують уникати повітряного простору Азербайджану. Азербайджан закрив свій повітряний простір для російських військових літаків, які прямували до Сирії та Вірменії. Про це повідомляє видання The Azeri Times.Тепер російські військові літаки змушені летіти над Іраном та Каспійським морем на шляху до Ростова-на-Дону, зазначає видання.Офіційних заяв з боку азербайджанських та російських представників наразі немає. Однак російські військові літаки, що літають з Вірменії до росії, продовжують уникати повітряного простору Азербайджану.

Раніше свій повітряний простір для російських військових літаків закрила Туреччина. Глава МЗС країни Мевлют Чавушоглу уточнив, що росія мала дозвіл на три місяці: повітряний простір був відкритий для військових і цивільних літаків, які перевозять солдатів до Сирії.