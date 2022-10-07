Азербайджан вдвічі наростить постачання газу до Європи

15:41 07 жовтня Київ, Україна

У Європі спостерігається більший попит на енергетичні ресурси Азербайджану , у зв'язку з чим влада країни має намір збільшити постачання газу до Європи щонайменше вдвічі.

Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв, слова якого наводить агентство «АзерТАДЖ».

Азербайджан має намір збільшити постачання газу до Європи щонайменше вдвічі, проте для цього знадобляться час та інвестиції. Досягти амбітного завдання Баку має намір до 2027 року — таку мету поставив президент Азербайджану Ільхам Алієв, слова якого наводить агентство «АзерТАДЖ».



У 2022 році Азербайджан вже збільшив постачання газу до Європи на 40%, при цьому потенціал попиту, як і раніше, великий, упевнений Алієв. Президент також нагадав про нещодавно підписаний меморандум з європейською владою про збільшення постачання газу, проте визнав, що різко наростити постачання одразу не вийде — потрібні вкладення.

«Ми плануємо збільшити експорт газу до Європи щонайменше вдвічі. Тобто якщо торік він становив 9 млрд кубометрів, отже, 2027 року становитиме 18 млрд кубометрів, а може, й більше», — заявив Ільхам Алієв.

Президент Азербайджану зазначив, що для нарощування постачання країна запускає нові родовища, більше того, енергетична співпраця між країнами може бути зміцнена і в інших галузях енергетики. Як приклад Алієв навів розвиток у республіці відновлюваних джерел енергії, що створює надлишки електрики, які можуть бути спрямовані до Європи.

«Наші газ, нафта, а також електроенергія експортуватимуться на європейський континент. Для досягнення цього в цей час розробляються конкретні програми, можливо, рано говорити про це. Однак сподіваюся, що у найближчі 6–7 місяців у цій галузі буде досягнуто серйозного прогресу», — зазначив президент Азербайджану.

Після початку війни в Україні та скорочення постачання російського газу європейська влада почала стрімко шукати альтернативних постачальників палива, щоб знизити наслідки енергетичної кризи. Місце російського газу на європейському ринку здебільшого вже посів американський скраплений природний газ (ЗПГ). Крім нього, на збільшення ринкової частки претендують Катар, Алжир, Азербайджан, Норвегія та інші країни, які можуть наростити постачання газу до Європи. Ціни на газ в Європі вдалося стабілізувати, проте вони все ще в 3-4 рази вищі за минулорічні значення. Тисячу кубів газу на найбільшому газовому хабі в Нідерландах 7 жовтня торгували на рівні $1638.