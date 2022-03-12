Азербайджан продовжує захоплення населених пунктів в Карабаху

Оголошене тиждень тому перемир'я між Азербайджаном і Вірменією не діє. Запеклі обстріли і бої тривають. Так, сьогодні, 17 жовтня, президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив про взяття на території Карабаху ще семи сіл і міста Фізулі.

"Азербайджанська армія звільнила села Гочахмедлі, Чімен, Джуварли, Пірахмедлі, Мусабейли, Ішігли, Деделі Фізулінського району та місто Фізулі", - сказав він у зверненні до нації.

У Міноборони Азербайджану повідомляють, що в ніч на суботу "вдалося прорвати заздалегідь збудовані оборонні рубежі на різних напрямках".

"В результаті бойових дій 1-ий батальйон 5-ого гірськострілкового полку ЗС Вірменії, залишивши свої позиції і велику кількість убитих і поранених, відступив назад. До 300 резервістів, самовільно покинувши бойові позиції на оборонній лінії 1-ого мотострілецького полку ЗС Вірменії, відступили", - стверджує відомство.

Там також заявляють про значні втрати військових Вірменії та техніки.

Двома днями раніше Алієв заявив, що азербайджанська армія взяла під контроль близько 50 населених пунктів в Нагірному Карабаху, в тому числі місто Джабраїл.