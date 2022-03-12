Азербайджан продовжує захоплення населених пунктів в Карабаху

Оголошене тиждень тому перемир'я між Азербайджаном і Вірменією не діє. Запеклі обстріли і бої тривають. Так, сьогодні, 17 жовтня, президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив про взяття на території Карабаху ще семи сіл і міста Фізулі.
У Міноборони Азербайджану повідомляють, що в ніч на суботу "вдалося прорвати заздалегідь збудовані оборонні рубежі на різних напрямках".
Там також заявляють про значні втрати військових Вірменії та техніки.
Двома днями раніше Алієв заявив, що азербайджанська армія взяла під контроль близько 50 населених пунктів в Нагірному Карабаху, в тому числі місто Джабраїл.
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