Азербайджан закликає до виведення вірменських військ із Нагірного Карабаху

Азербайджан закликав вивести вірменські війська з Нагірного Карабаху, стверджуючи, що це єдиний шлях до досягнення миру в цьому регіоні..
Заява була зроблена Міністерством закордонних справ Азербайджану.
Азербайджанське МЗС оголосило, що "локальні антитерористичні заходи" у Нагірному Карабаху є відповіддю на "низку масштабних військових провокацій та терактів" з боку вірменських сил.
Заява була зроблена Міністерством закордонних справ Азербайджану.
Азербайджанське МЗС оголосило, що "локальні антитерористичні заходи" у Нагірному Карабаху є відповіддю на "низку масштабних військових провокацій та терактів" з боку вірменських сил.
Вони наголосили, що ці дії спрямовані на ліквідацію незаконних військових формувань та військової інфраструктури, і що цивільному населенню слід триматися подалі від військових об'єктів.
Азербайджанське відомство також заявило, що присутність вірменських збройних сил у Карабаху становить серйозну загрозу регіональному миру та стабільності. На їхню думку, єдиним способом досягнення миру та стабільності у цьому регіоні є повний та беззастережний відступ вірменських військ з Карабаського регіону Азербайджану.
Азербайджанське відомство також заявило, що присутність вірменських збройних сил у Карабаху становить серйозну загрозу регіональному миру та стабільності. На їхню думку, єдиним способом досягнення миру та стабільності у цьому регіоні є повний та беззастережний відступ вірменських військ з Карабаського регіону Азербайджану.
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