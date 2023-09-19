Азербайджан закликає до виведення вірменських військ із Нагірного Карабаху

15:30 19 вересня Київ, Україна





Заява була зроблена Міністерством закордонних справ Азербайджану.



Азербайджанське МЗС оголосило, що "локальні антитерористичні заходи" у Нагірному Карабаху є відповіддю на "низку масштабних військових провокацій та терактів" з боку вірменських сил. Азербайджан закликав вивести вірменські війська з Нагірного Карабаху, стверджуючи, що це єдиний шлях до досягнення миру в цьому регіоні..Заява була зроблена Міністерством закордонних справ Азербайджану.Азербайджанське МЗС оголосило, що "локальні антитерористичні заходи" у Нагірному Карабаху є відповіддю на "низку масштабних військових провокацій та терактів" з боку вірменських сил.

Вони наголосили, що ці дії спрямовані на ліквідацію незаконних військових формувань та військової інфраструктури, і що цивільному населенню слід триматися подалі від військових об'єктів.



Азербайджанське відомство також заявило, що присутність вірменських збройних сил у Карабаху становить серйозну загрозу регіональному миру та стабільності. На їхню думку, єдиним способом досягнення миру та стабільності у цьому регіоні є повний та беззастережний відступ вірменських військ з Карабаського регіону Азербайджану.