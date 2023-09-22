Азербайджан пообіцяв амністію для вірмен Карабаха, які складуть зброю

15:25 22 вересня Київ, Україна

Азербайджан передбачає амністію для вірмен Нагірного Карабаху, які складуть зброю, хоча деякі карабаські військові підрозділи заявили, що продовжать опір військам Баку.

Про це повідомляє агентство Reuters.



Азербайджан хоче інтегрувати Нагірний Карабах, в якому мешкають 120 тисяч етнічних вірмен. Водночас вірмени побоюються етнічних чисток.



Президент Азербайджану Ільхам Алієв пообіцяв гарантувати їхні права, але сказав, що його "залізний" кулак залишив ідею незалежного етнічного вірменського Карабаху в історії та що регіон буде перетворено на "рай" у складі Азербайджану.



Раніше етнічні вірмени в Нагірному Карабаху заявили, що вони потребують гарантій безпеки, перш ніж скласти зброю. Це сталося після того, як Азербайджан оголосив, що повернув сепаратистський регіон під свій контроль після 24-годинної воєнної операції.



Президент Азербайджану Ільхам Алієв у середу заявив, що його «залізний кулак» відправив ідею відокремленого етнічного вірменського Карабаху в історію, і тепер регіон «житиме в раю» у складі Азербайджану.



Хікмет Гаджієв, радник президента Азербайджану із зовнішньої політики, сказав Reuters, що Баку передбачає амністію для тих карабаських бійців, які складуть зброю.

"Навіть для колишніх військових та комбатантів, якщо їх можна так класифікувати, навіть для них ми припускаємо амністію або натякаємо на амністію", – сказав Гаджієв.

Він підкреслив, що права вірмен Карабаха будуть дотримані в рамках їхньої інтеграції до Азербайджану. Чиновник зазначив, що жителі регіону просили про гуманітарну допомогу та постачання пального, і в п'ятницю до НК буде доставлено три вантажі гуманітарної допомоги.