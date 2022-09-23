Азербайджан планує збільшити постачання газу до Європи

08:20 23 вересня Київ, Україна

У 2022 році постачання газу Азербайджану до Європи зросло на 40%, порівняно з минулим роком.

Про це заявив міністр енергетики Пярвіз Шахбазов на міжнародній газовій конференції у Румунії.

"Це говорить про те, що Південний газовий коридор (ПГК) працює на максимальній потужності, а також про безперебійність та стабільність постачання", - повідомив міністр.

За його словами, розширення Південного газового коридору протягом п'яти років є "наступним кроком у забезпеченні енергетичної безпеки" в Європі.

"Для подвоєння експорту природного газу з Азербайджану - до 20 млрд кубометрів - будуть потрібні інвестиції у збільшення пропускної спроможності трубопроводів та у видобуток газу, а також укладання контрактів та реалізація технічних заходів", - доповнив він.

Шахбазов також звернув увагу на плани Азербайджану щодо використання відновлюваних джерел енергії та водню у процесі диверсифікації енергопостачання до Європи у довгостроковій перспективі.



Постачання азербайджанського газу до Європи газопроводом TAP (входить до системи ПГК) споживачам в Італії, Греції та Болгарії почалися 31 грудня 2020 року. Газопровід призначений для транспортування 10 млрд кубометрів на рік природного газу з родовища Шах-Деніз у рамках Стадії-2 його розробки до Європи. Пропускна спроможність газопроводу дозволяє збільшити його потужність удвічі - до 20 млрд кубометрів на рік.