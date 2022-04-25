Азербайджан відмовився платити карбованцями за російський газ

20:27 25 квітня Київ, Україна

Державна нафтова компанія Азербайджану Socar офіційно спростувала інформацію про плани Баку розплачуватись за російський газ у рублях.

"У ЗМІ у понеділок була поширена інформація, що Азербайджанська Республіка оплачуватиме в рублях вартість імпортованого газу з Росії. Ця інформація не відображає насправді", - заявили в SOCAR.

Постачання російського газу до Азербайджану здійснюється в рамках договору про сезонний обмін природним газом, підписаного в липні 2021 року між держкомпанією "Азерконтракт" та групою "Газпром".



Термін дії угоди – до 2023 року.



Договір передбачає постачання газу з Азербайджану до РФ у літній сезон та аналогічних обсягів газу з Росії до Азербайджану у зимовий сезон.. Обсяги постачання залежать від рівня видобутку та споживання газу в Азербайджані в літні місяці.

Нагадаємо, наприкінці березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про новий розрахунок за російський газ.. Оплата тепер має відбуватися в рублях - але тільки для "недружніх" країн.