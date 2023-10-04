Азербайджан відмовився від переговорів з Вірменією через дипломатичні розбіжності

16:37 04 жовтня Київ, Україна

Зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, призначена 5 жовтня у Гранаді за участю найвищих представників Європейського Союзу та Німеччини, не відбудеться.



Про це повідомили азербайджанські ЗМІ.



За інформацією дипломатичних джерел, причиною скасування зустрічі стала деструктивна позиція Франції, незгода Парижа та Берліна на участь Туреччини в переговорах. Наголошено, що азербайджанська сторона ухвалила рішення відмовитися від зустрічі через ці обставини.



Джерело також відзначило, що заяви та публічні зауваження, зроблені представниками Франції та Шарлем Мішелем, створили атмосферу, яка не сприяє продуктивним переговорам. Президент Азербайджану Ільхам Алієв не буде присутній на цій зустрічі у Гранаді.



Проте співрозмовник наголосив, що Азербайджан може розглянути участь у тристоронньому форматі ЄС-Азербайджан-Вірменія, якщо його буде повернено до порядку денного. Але участь Франції в будь-якому форматі, як підкреслило джерело, наразі неприйнятна для Азербайджану, і країна не братиме участі у зустрічах, де є Франція.