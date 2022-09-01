Азербайджан оголосив про проведення в Нагірному Карабаху операції «Відплата»

19:28 03 серпня Київ, Україна

У відповідь на обстріл азербайджанських позицій вірменськими військовими в Нагірному Карабаху Азербайджан оголосив про проведення контртерористичної операції "Відплата".

Про це повідомили у Міноборони Азербайджану, пише haqqin.az.



Азербайджанські військові повідомляють, що контртерористична операція розпочалася у відповідь на "провокації вірменських незаконних збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово дислоковані російські миротворці".

"Члени незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово дислоковано російський миротворчий контингент, грубо порушивши положення Тристоронньої заяви від 10 листопада 2020 року, 3 серпня здійснили терористично-диверсійну операцію проти підрозділів Азербайджанської армії. Внаслідок провокації загинув військовослужбовець Анар Кязимов. Члени вірменських незаконних збройних формувань, крім того, зробили спробу захопити висоту Гирхгиз гірського масиву, що охоплює територію Кельбаджарського та Лачинського районів, та встановити там нові бойові позиції”, – йдеться у повідомленні.

У відповідь азербайджанськими військовими була взята під контроль висота Гирхгиз, а також встановлений контроль над висотами Сарибаба та низкою інших уздовж Карабахського хребта Малого Кавказу.

"У рамках операції було знищено кілька бойових позицій вірменських незаконних збройних формувань, завдано удару з повітря по військовій частині в населеному пункті Юхари Гратаг колишнього Агдеринського району. В результаті було знищено та поранено живу силу вірменських незаконних збройних формувань, а також кілька гаубиць Д-3, військові транспортні засоби та безліч боєприпасів", — повідомляє Міноборони Азербайджану.

В Азербайджані закликали вірмен демілітаризувати Нагірний Карабах та вивести звідти свої військові формування.