Азербайджан оголосив про проведення в Нагірному Карабаху операції «Відплата»

У відповідь на обстріл азербайджанських позицій вірменськими військовими в Нагірному Карабаху Азербайджан оголосив про проведення контртерористичної операції "Відплата".
Про це повідомили у Міноборони Азербайджану, пише haqqin.az.
Азербайджанські військові повідомляють, що контртерористична операція розпочалася у відповідь на "провокації вірменських незаконних збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово дислоковані російські миротворці".
Азербайджанські військові повідомляють, що контртерористична операція розпочалася у відповідь на "провокації вірменських незаконних збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово дислоковані російські миротворці".
У відповідь азербайджанськими військовими була взята під контроль висота Гирхгиз, а також встановлений контроль над висотами Сарибаба та низкою інших уздовж Карабахського хребта Малого Кавказу.
В Азербайджані закликали вірмен демілітаризувати Нагірний Карабах та вивести звідти свої військові формування.
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