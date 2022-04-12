Азербайджан назвав кількість загиблих громадян в Нагірному Карабаху

Генпрокуратура Азербайджану оприлюднила втрати, які країна зазнала в результаті бойових дій в Нагірному Карабаху. Це близько сотні загиблих цивільних осіб, понад 400 поранених і понад 500 зруйнованих житлових будинків.
Бойові дії завдали шкоди 120 багатоквартирним житловим будинкам, 3 410 приватним будинкам, а також 512 іншим цивільним об'єктам.
Через війни в Нагірному Карабаху між Вірменією і Азербайджаном майже 130 тисяч мирних жителів були змушені покинути свої будинки.
Через війни в Нагірному Карабаху між Вірменією і Азербайджаном майже 130 тисяч мирних жителів були змушені покинути свої будинки.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі