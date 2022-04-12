Азербайджан назвав кількість загиблих громадян в Нагірному Карабаху

15:58 16 листопада Київ, Україна

Генпрокуратура Азербайджану оприлюднила втрати, які країна зазнала в результаті бойових дій в Нагірному Карабаху. Це близько сотні загиблих цивільних осіб, понад 400 поранених і понад 500 зруйнованих житлових будинків.

"В результаті обстрілу озброєними силами Вірменії з 27 вересня до сьогодні загинули 94 цивільні особи, ще 414 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Бойові дії завдали шкоди 120 багатоквартирним житловим будинкам, 3 410 приватним будинкам, а також 512 іншим цивільним об'єктам.



Через війни в Нагірному Карабаху між Вірменією і Азербайджаном майже 130 тисяч мирних жителів були змушені покинути свої будинки.