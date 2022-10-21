Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Туреччина та Узбекистан обговорюють створення єдиного алфавіту

19:21 21 жовтня Київ, Україна

Країни-учасниці Організації тюркських держав (ОТД) - Азербайджан Казахстан , Киргизстан, Туреччина та Узбекистан замислилися про перехід на єдиний алфавіт.

Як пише агентство Anadolu, для цього на Семінарі щодо загального алфавіту тюркського світу, що відбувся в турецькому місті Бурса, було створено спеціальну комісію. На семінарі вчені з тюркських держав надали інформацію про алфавіт та історичні мовні процеси, що відбувалися в їхніх країнах.



У комісію увійдуть по два члени від кожного офіційного органу, який займається мовною політикою у тюркських державах. Перше засідання Комісії зі створення єдиного алфавіту відбудеться у Киргизстані. Після цього фахівці представлять Раді старійшин ОТД доповідь про єдиний алфавіт. Конкретні терміни не уточнюються.



Організацію тюркських держав було створено у 2009 році. До 12 листопада 2021 року вона мала назву «Рада співробітництва тюркомовних держав». Її метою є розширення взаємодії тюркомовних країн у сферах політики, економіки, науки, освіти, транспорту та туризму. Окрім постійних членів, в організації беруть участь держави-спостерігачі Угорщина та Туркменістан. ОТД співпрацює з ООН, Організацією ісламського співробітництва, ОБСЄ, Організацією економічного співробітництва та іншими міжнародними ініціативами.

«Сьогодні тюркський світ став центром глобальної геополітики, як це було в історії. У нас критична позиція, що з'єднує Схід і Захід, Північ і Південь щодо енергетичних, торговельних та транспортних шляхів», — заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу на позачерговій зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів ОТД 17 жовтня.

Учасники зустрічі домовилися прискорити інтеграцію транспортних та комунікаційних інфраструктур держав-членів.