Азербайджан і Вірменія не мають наміру припиняти вогонь

13:02 30 липень Київ, Україна

Вірменія і Азербайджан не дивлячись на оголошення режиму тиші, продовжують наносити атаки по позиціях один одного. Азербайджанська сторона 15 разів порушила режим припинення вогню, обстрілюючи вірменські позиції з вогнепальної зброї », - зазначила Степанян.

Ситуація на кордоні двох держав загострилася 12 липня. В Азербайджані заявили про спробу ВС Вірменії атакувати позиції армії республіки з використанням артилерії, в Єревані ж назвали причиною загострення спроби прориву з азербайджанської сторони. Обидві сторони повідомляли про загиблих військовослужбовців. З 17 липня обстановка, за оцінками обох сторін, відносно спокійна, але повідомлення про обстріл в районі кордону і у лінії зіткнення в Нагірному Карабасі надходять практично щодня.