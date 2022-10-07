Азербайджан та Вірменія можуть укласти мирний договір вже до кінця року

11:59 07 жовтня Київ, Україна

За певних умов мирний договір із Вірменією може бути підписаний до кінця 2022 року, вважає президент Азербайджану Ільхам Алієв.





Про це Алієв сказав у четвер у Празі в інтерв'ю азербайджанським телеканалам, пише eadaily.com.

"Якщо вірменська сторона матиме волю, то мирний договір може бути підписаний до кінця поточного року. Час іде. Хоча перша зустріч глав МЗС не принесла успіху, вважаю, що це позитивний крок. Думаю, якщо найближчим часом буде ухвалено рішення, якщо дві сторони розпочнуть роботу над текстом мирного договору у рамках робочих груп, то до кінця року ми можемо вийти на домовленості", - сказав Алієв.

Він стверджує, що ні Вірменія, ні ЄС не мають питань щодо п'яти базових принципів мирного договору, запропонованих Азербайджаном.