Авторку книги про Гаррі Поттера не запросили на зйомки «Повернення до Хогвартсу»

1 січня HBO Max випустить спецепізод Гаррі Поттера «Повернення до Хогвартсу», який буде повністю присвячений 20-річчю прем'єри першого фільму. Зйомки вже почалися, але авторку бестселера Джоан Роулінг не запросили взяти участь у зйомках.

Спеціальний епізод розповідатиме про зйомки фільму «Гаррі Поттер і філософський камінь», його головних героїв та знімальну групу. Оскільки Джоан Роулінг не братиме участі у зйомках, її «ставлять» в епізод із архівних кадрів.

Причина, через яку Роулінг не запросили зніматися в такій значній серії про Гаррі Поттера, може бути одна – скандал із її звинуваченням у трансфобії у 2020 році.

Нагадаємо, у 2020 році на Роулінг накинулися з критикою її висловлювання про те, що «люди, які мають менструацію», ймовірно, мають називатися «жінками». Цей вислів сприйняли критики як переконання, що гендер не відрізняється від біологічної статі. Серед тих, хто критикував, опинилися Деніел Редкліфф і Емма Вотсон, які знялися в головних ролях фільмів про Гаррі Поттера.

Відсутність запрошення для участі у зйомках спеціального випуску Гаррі Поттера Джоан Роулінг ніяк не прокоментувала. Як бачимо, навіть письменники геніальних творів можуть легко потрапити в немилість на хвилі повсюдного шеймінгу та звинувачень знаменитостей у не толерантності до меншин.