Автопілот Tesla не впорався з керуванням - сталося ДТП

12:30 29 липень Київ, Україна

В Арізоні автомобіль Tesla знаходиться під керівництвом автопілота постраждав в аварії. Причиною ДТП вважається невиконання автопілотом своїх основних функцій, спрямованих на безпеку водія. Машина врізалася в авто поліції і швидкої допомоги. Водій, який перебував в автомобілі в момент ДТП, за попередніми даними, знаходився в стані алкогольного сп'яніння. При цьому він стверджує, що не керував автомобілем - той перебував на автопілоті.

"Ми можемо підтвердити, що за словами водія, електромобіль Tesla знаходився на автопілоті при зіткненні", - розповіли в Державному департаменті громадської безпеки.

В результаті зіткнення постраждав лише водій електромобіля - з серйозними травмами доставлений до лікарні.

Після чергової аварії за участю Tesla, рухалася на автопілоті, фахівці знову заговорили про небезпеку системи. Однак в компанії відзначають, що всі роблять висновки тільки покладаючись на озвучені дані, проте досить рідко водії повідомляють про аварії, яких уникнув автопілот. А таких, вважають в Tesla, було теж чимало.

Як раніше повідомляв Autogeek, електромобіль Tesla Model 3, який рухався на автопілоті, зумів миттєво зреагувати на аварійну ситуацію і ухилився від колеса вилетіло на дорогу.