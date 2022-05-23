Австрія виявила 97 рахунків підсанкційних росіян

08:31 23 травня Київ, Україна

Австрійська влада відстежила 254 мільйони євро активів, що належать російським олігархам, які потрапили під санкції Євросоюзу.

Про це заявили в офісі канцлера Австрії, пише Kurier.



В Австрії для відстеження активів було створено міжвідомчу цільову групу, до складу якої увійшли Управління захисту Конституції, Національний банк, Управління фінансового ринку та ряд міністерств.



Їм вдалося виявити 97 рахунків, на яких розміщено активи на суму 254 мільйони євро.

"Це більш ніж удвічі більше, ніж Німеччина змогла повідомити станом на березень 2022 року", - йдеться у прес-релізі канцелярії.

Крім того, слідчим вдалося виявити п'ять записів у земельній книзі, які призначалися для приховування активів.



В даний час розслідуються інші підозрілі випадки, але пошук активів, що перебувають під санкціями, значно утруднений через створення міжнародних компаній, трастових компаній та підставних осіб.