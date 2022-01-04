Австрія висилає російського дипломата за порушення Віденської конвенції

Вперше в історії, за звинуваченням у шпигунстві, Австрія висилає російського дипломата.
Зовнішньополітичне відомство стверджує, що дії росіянина суперечать Віденської конвенції про дипломатичні зносини.
Російського дипломата могли вислати з Австрії після того, як з'ясувалося, що він кілька років курирував австрійця, який шпигував на користь Росії.
Принаймні, такі дані затриманий громадянин Австрії розповів в ході судового засідання. Відомо, що австрієць працював в економічній сфері.
Ім'я російського дипломата не розголошується, показання він давати відмовився, пославшись на дипломатичний імунітет, покинути країну він повинен до 1 вересня.
Принаймні, такі дані затриманий громадянин Австрії розповів в ході судового засідання. Відомо, що австрієць працював в економічній сфері.
Ім'я російського дипломата не розголошується, показання він давати відмовився, пославшись на дипломатичний імунітет, покинути країну він повинен до 1 вересня.
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