Австрія висилає російського дипломата за порушення Віденської конвенції

13:53 24 серпень Київ, Україна

Вперше в історії, за звинуваченням у шпигунстві, Австрія висилає російського дипломата

Зовнішньополітичне відомство стверджує, що дії росіянина суперечать Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

"Я можу підтвердити, що буде висланий російський дипломат. Його поведінка суперечить Віденської конвенції про дипломатичні зносини ", - зазначила офіційний представник МЗС Австрії Клаудіа Тюрчер

Російського дипломата могли вислати з Австрії після того, як з'ясувалося, що він кілька років курирував австрійця, який шпигував на користь Росії.



Принаймні, такі дані затриманий громадянин Австрії розповів в ході судового засідання. Відомо, що австрієць працював в економічній сфері.



Ім'я російського дипломата не розголошується, показання він давати відмовився, пославшись на дипломатичний імунітет, покинути країну він повинен до 1 вересня.