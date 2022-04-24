Австрія виступила із заявою не надавати Україні членства в Євросоюзі

У той час, як Україна довгі роки і через багато жертв прагне до європейської спільноти, деякі члени бабусі-Європи, які дрімають у своєму благополуччі, дозволяють собі сумніватися в доцільності прийняття в свою сім'ю нового члена. під час виступу на саміті європейських медіа міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що Україні не слід пропонувати членство у Євросоюзі, пише ЄП.

Таку позицію він аргументував тим, що країни Західних Балканів проходили набагато довший шлях до кандидатства у члени ЄС.

Місцеве видання Heute також наводить слова Шалленберга про те, що Україні в принципі не слід ставати членом ЄС, навіть надалі. Він висловився за інший шлях для України, аніж повне членство.

За словами міністра, мають бути також інші моделі, ніж вступ України до ЄС, приєднання до Єдиної економічної зони ЄС або просто збереження чинного рівня Угоди про асоціацію. Шалленберг закликав до більшої гнучкості пошуку механізмів зближення України та ЄС.

Канцлер Австрії став першим європейським лідером, з яким Путін провів зустріч після початку вторгнення в Україні. Його візит розцінили як дуже спірний.

18 квітня Україна передала першу частину анкети-опитувальника для набуття статусу кандидата на членство в ЄС. Наразі Єврокомісія очікує від Києва другу частину документа. ЄК спиратиметься на два основні критерії щодо вступу України до ЄС: демократію та ринкову економіку.