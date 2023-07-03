Австрія приєднується до європейської ініціативи "Небесний щит"

11:49 03 липня Київ, Україна

Уряд нейтральної Австрії ухвалив рішення про приєднання до європейської ініціативи під назвою "Небесний щит", яку запустила Німеччина для захисту повітряного простору.



Цю новину оголосив канцлер Австрії Карл Негаммер, повідомляє Euroactiv.

"Загрози у нашому регіоні значно посилилися внаслідок російської агресії проти України. У зв'язку з цим Австрія приєднається до європейської ініціативи "Небесний щит" у галузі протиповітряної оборони", - заявив Негаммер у суботу.

Наразі ведуться переговори про деталі приєднання, повідомили у Міністерстві оборони країни. Якщо приєднання відбудеться, Австрія стане першою країною - не членом НАТО, яка приєднається до цієї ініціативи.



Проте ультраправі партії в Австрії вже почали критикувати наміри уряду. Лідер партії FPÖ Герберт Кікл заявив, що заплановане приєднання до "Небесного щита" є "руйнівним рішенням щодо політики нейтралітету".

"Негаммер та його прихильники пожертвували принципами нейтралітету заради НАТО", - сказав Кікл, чий політичний блок, як очікується, переможе на майбутніх виборах 2024 року і отримає близько 30% голосів.

Влада Відня стверджує, що приєднання до ініціативи "Небесний щит" відповідає принципам нейтралітету країни.



Міністр закордонних справ Олександр Шалленберг пояснив, що "Небесний щит" не є ініціативою НАТО і не передбачає приєднання до військового альянсу, а є "співпрацею низки держав". Він наголосив, що об'єднання та спільне використання військового потенціалу не суперечать нейтралітету.



Австрія, яка не є членом НАТО, завжди наголошувала на важливості дотримання нейтралітету іншими країнами.