Австрія вводить контроль на кордоні зі Словаччиною з метою припинити нелегальну міграцію

15:05 28 вересня Київ, Україна

За словами представника Міністерства внутрішніх справ Австрії, на кордоні зі Словаччиною вводять контроль, щоб припинити нелегальну міграцію.



Дане рішення – відповідь на рішення Чехії тимчасово відновити контроль на кордоні зі Словаччиною.



Про це повідомляє Reuters.



Зазначається, що Австрія також стикається із напливом нелегальних мігрантів. Тому з опівночі 29 вересня розпочнуться перевірки.

"Ми переживаємо безпрецедентну ситуацію з погляду нелегальної міграції. З початку 2022 року поліція затримала 11 тисяч нелегальних мігрантів (більшість із Сирії) на території Чехії", - повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.



З 29 вересня в рамках Шенгенського кодексу діятиме десятиденний прикордонний контроль на чесько-словацькому кордоні. Зазначається, що у цей період у Чехії розглянуть подальші заходи, зокрема, продовження контролю.