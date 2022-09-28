Австрія вводить контроль на кордоні зі Словаччиною з метою припинити нелегальну міграцію

За словами представника Міністерства внутрішніх справ Австрії, на кордоні зі Словаччиною вводять контроль, щоб припинити нелегальну міграцію.
Дане рішення – відповідь на рішення Чехії тимчасово відновити контроль на кордоні зі Словаччиною.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Австрія також стикається із напливом нелегальних мігрантів. Тому з опівночі 29 вересня розпочнуться перевірки.
З 29 вересня в рамках Шенгенського кодексу діятиме десятиденний прикордонний контроль на чесько-словацькому кордоні. Зазначається, що у цей період у Чехії розглянуть подальші заходи, зокрема, продовження контролю.
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