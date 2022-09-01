17:21 31 серпня Київ, Україна

Влада Австрії має намір підтримати загальноєвропейське обмеження ціни на електроенергію.

Про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер, повідомляє Reuters.



Австрійський уряд згоден з ідеєю обмеження цін на електроенергію. Проте від початку місцеві чиновники ставилися до цього скептично. Рішення Відня зуміло змінити суттєве зростання цін, викликане стрімким подорожчанням газу після вторгнення росії в Україну.

"Ми повинні нарешті зупинити безумство, яке відбувається на енергетичних ринках. І це може статися лише завдяки європейському рішенню", – заявив глава уряду Австрії.

За його словами, він намагатиметься переконати всіх незгодних. Також урядовець закликав усі 27 держав – членів ЄС "об'єднатися, щоб негайно зупинити цей вибух цін".



Нехаммер вважає, що ринкова ціна на електроенергію має зменшитися. Її необхідно відокремити від газу, щоб наблизити до фактичних витрат виробництва.