Влада Австрії має намір підтримати загальноєвропейське обмеження ціни на електроенергію.
Про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер, повідомляє Reuters.
Австрійський уряд згоден з ідеєю обмеження цін на електроенергію. Проте від початку місцеві чиновники ставилися до цього скептично. Рішення Відня зуміло змінити суттєве зростання цін, викликане стрімким подорожчанням газу після вторгнення росії в Україну.
Австрійський уряд згоден з ідеєю обмеження цін на електроенергію. Проте від початку місцеві чиновники ставилися до цього скептично. Рішення Відня зуміло змінити суттєве зростання цін, викликане стрімким подорожчанням газу після вторгнення росії в Україну.
За його словами, він намагатиметься переконати всіх незгодних. Також урядовець закликав усі 27 держав – членів ЄС "об'єднатися, щоб негайно зупинити цей вибух цін".
Нехаммер вважає, що ринкова ціна на електроенергію має зменшитися. Її необхідно відокремити від газу, щоб наблизити до фактичних витрат виробництва.
Нехаммер вважає, що ринкова ціна на електроенергію має зменшитися. Її необхідно відокремити від газу, щоб наблизити до фактичних витрат виробництва.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі