Австрійський канцлер проти членства Туреччини в ЄС

09:28 12 вересня Київ, Україна

Канцлер Австрії Карл Нехаммер висловив думку, що Європейський Союз має переглянути свій підхід до Туреччини та відмовитися від ідеї включення цієї країни до своїх лав, пропонуючи натомість розробити новий формат співпраці.

Свою думку він висловив в інтерв'ю газеті Welt.

"Ми підтримуємо подальше зміцнення відносин між Анкарою та Брюсселем, але повноправне членство Туреччини в ЄС для нас не підходить", - наголосив Нехаммер.



Він наголосив на важливості чесності у відносинах між країнами та запропонував ЄС офіційно завершити заморожені на довгі роки переговори про членство Туреччини. Натомість Нехаммер запропонував розробити новий формат партнерства, заснований на взаємній довірі та співпраці у сфері економіки та політики.