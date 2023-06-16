Австрійський банк Райффайзен припиняє зв'язки з білоруськими банками

Австрійський банк Райффайзен припиняє кореспондентські зв'язки з білоруськими банками, згідно з інформацією, отриманою з джерел.
Це рішення пов'язане з санкціями, накладеними через внутрішні репресії та участь режиму білорусі у війні.
Обмеження, накладені на білоруський фінансовий сектор, суттєво скоротили його здатність підтримувати зв'язок із міжнародним співтовариством. Райффайзен був останнім банком, який підтримував кореспондентські відносини з білоруськими банками під час проведення платежів до Європи та отримання платежів звідти.
Клієнтам Пріорбанку (дочірнього банку Райффайзена в білорусі) вже надіслано листи з проханням не вказувати банк-кореспондента у даних платежів, оскільки вони можуть бути недоставлені.
Відмова від кореспондентських зв'язків із білоруськими банками є результатом тиску з боку США на європейські фінансові інститути, які продовжували працювати з російськими та білоруськими компаніями, ігноруючи санкції.
Джерела також повідомляють, що компетентні органи США запросили у Райффайзена всю документацію про діяльність його дочірніх банків у білорусі та росії. У разі відмови або виявлення заборонених операцій австрійському банку погрожували забороною працювати з доларами.
Це рішення пов'язане з санкціями, накладеними через внутрішні репресії та участь режиму білорусі у війні.
Обмеження, накладені на білоруський фінансовий сектор, суттєво скоротили його здатність підтримувати зв'язок із міжнародним співтовариством. Райффайзен був останнім банком, який підтримував кореспондентські відносини з білоруськими банками під час проведення платежів до Європи та отримання платежів звідти.
Клієнтам Пріорбанку (дочірнього банку Райффайзена в білорусі) вже надіслано листи з проханням не вказувати банк-кореспондента у даних платежів, оскільки вони можуть бути недоставлені.
Відмова від кореспондентських зв'язків із білоруськими банками є результатом тиску з боку США на європейські фінансові інститути, які продовжували працювати з російськими та білоруськими компаніями, ігноруючи санкції.
Джерела також повідомляють, що компетентні органи США запросили у Райффайзена всю документацію про діяльність його дочірніх банків у білорусі та росії. У разі відмови або виявлення заборонених операцій австрійському банку погрожували забороною працювати з доларами.
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