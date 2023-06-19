Австрійські спецслужби запобігли терористичній атаці на ЛГБТ-події

09:44 19 червня Київ, Україна





Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ Австрії. Австрійське Управління державного захисту та розвідки (DSN) успішно запобігло нападу, задуманому молодими прихильниками "Ісламської держави" на учасників "Віденського райдужного параду", масових зборів ЛГБТ -спільноти, що відбулися в австрійській столиці в суботу.Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ Австрії.

"Завдяки оперативному та ефективному втручанню нам вдалося запобігти можливій небезпеці для учасників Віденського прайду та забезпечити їхню безпеку", - зазначив директор DSN Омар Хайяві-Пірхнер.



У процесі розслідування діяльності терористичної мережі було виявлено, що троє людей у Відні та Нижній Австрії планували напад. Підозрюваними виявилися громадяни Австрії у віці 14, 17 та 20 років.

"Ці особи висловлювали свою підтримку "Ісламській державі" в інтернеті та поширювали екстремістський контент. Саме тому "райдужний парад" опинився у центрі їхньої уваги як потенційна мета для нападу", - повідомляється в офіційній заяві.

Усіх трьох підозрюваних було затримано правоохоронними органами після проведення обшуків. Внаслідок обшуків на місцях їхнього проживання було вилучено різні інформаційні носії, а також заборонену зброю, включаючи холодну та газову. Наразі проводиться експертиза вилучених електронних носіїв інформації.