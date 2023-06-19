Австрійські спецслужби запобігли терористичній атаці на ЛГБТ-події

Австрійське Управління державного захисту та розвідки (DSN) успішно запобігло нападу, задуманому молодими прихильниками "Ісламської держави" на учасників "Віденського райдужного параду", масових зборів ЛГБТ-спільноти, що відбулися в австрійській столиці в суботу.
Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ Австрії.
Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ Австрії.
У процесі розслідування діяльності терористичної мережі було виявлено, що троє людей у Відні та Нижній Австрії планували напад. Підозрюваними виявилися громадяни Австрії у віці 14, 17 та 20 років.
Усіх трьох підозрюваних було затримано правоохоронними органами після проведення обшуків. Внаслідок обшуків на місцях їхнього проживання було вилучено різні інформаційні носії, а також заборонену зброю, включаючи холодну та газову. Наразі проводиться експертиза вилучених електронних носіїв інформації.
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