Австралію накрили снігопади

19:48 10 червень Київ, Україна

На південному сході Австралії відбулося рекордне похолодання: випав сніг, почалися сильні дощі, викликавши масштабні повені.



Про це повідомляє Reuters.



Незважаючи на те, що зараз в Австралії весна, холодні повітряні маси з Антарктики знизили температуру в місті Сідней до 10 °С. Таке востаннє спостерігали 37 років тому.



Зниження атмосферного тиску стало причиною масштабних повеней в багатьох районах.



Зокрема, в штаті Вікторія в результаті повені загинула щонайменше одна людина.



Місцева влада закликає провести евакуацію 26 тис. жителів міста Траралгон. У поліції повідомили про виявлення мертвого чоловіка в одному з автомобілів, який затопило в результаті паводку.



Місцевих жителів закликають готуватися до сильних злив і снігопадів, а також ураганного вітру.



Австралію очікують не тільки сильні дощі, а й потужні снігопади. На нижніх і середніх схилах гірських регіонів прогнозують до 50 см снігу, а на верхніх - до метра.