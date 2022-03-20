Австралія заборонила постачати до РФ алюміній та глинозем

07:26 20 березня Київ, Україна

Уряд Австралії повідомив, що запровадив нові санкції проти Росії, які завадять створенню боєприпасів.

Австралія заборонила продаж Росії глинозему та алюмінієвої руди.



Про це пише британська The Guardian.



В уряді країни підкреслили, що цей крок спрямований на обмеження можливостей Росії з виробництва алюмінію, найважливішого компонента зброї та боєприпасів.. Росія отримує від Австралії 20% своїх потреб у глиноземі.



Австралія шукатиме нові ринки.



Крім того, газета пише, що санкції можуть зачепити австралійсько-британський концерн Rio Tinto Group, який посідає третє місце у світовому гірничодобувному секторі.



Концерн володіє 80% акцій Queensland Alumina у спільному підприємстві з Rusal International російського олігарха Олега Дерипаски. Rusal International є другим за величиною виробником алюмінію у світі.



Австралія оголосила про новий великий пакет допомоги Україні - 70 тисяч тонн вугілля. Пакет допомоги також включає додаткову екстрену гуманітарну допомогу – 30 млн доларів – та нову гуманітарну візу, яка буде тимчасово доступна для українців-біженців.



Австралія також збільшила військову допомогу Україні на 21 млн. доларів. Загальне військове фінансування становить 91 млн. доларів. Нова допомога включатиме додаткові матеріали із запасів Сил оборони Австралії. Деталі не уточнюють.