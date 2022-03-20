Австралія заборонила постачати до РФ алюміній та глинозем

Уряд Австралії повідомив, що запровадив нові санкції проти Росії, які завадять створенню боєприпасів.
Австралія заборонила продаж Росії глинозему та алюмінієвої руди.
Про це пише британська The Guardian.
В уряді країни підкреслили, що цей крок спрямований на обмеження можливостей Росії з виробництва алюмінію, найважливішого компонента зброї та боєприпасів.. Росія отримує від Австралії 20% своїх потреб у глиноземі.
Австралія шукатиме нові ринки.
Крім того, газета пише, що санкції можуть зачепити австралійсько-британський концерн Rio Tinto Group, який посідає третє місце у світовому гірничодобувному секторі.
Концерн володіє 80% акцій Queensland Alumina у спільному підприємстві з Rusal International російського олігарха Олега Дерипаски. Rusal International є другим за величиною виробником алюмінію у світі.
Австралія оголосила про новий великий пакет допомоги Україні - 70 тисяч тонн вугілля. Пакет допомоги також включає додаткову екстрену гуманітарну допомогу – 30 млн доларів – та нову гуманітарну візу, яка буде тимчасово доступна для українців-біженців.
Австралія також збільшила військову допомогу Україні на 21 млн. доларів. Загальне військове фінансування становить 91 млн. доларів. Нова допомога включатиме додаткові матеріали із запасів Сил оборони Австралії. Деталі не уточнюють.
Про це пише британська The Guardian.
В уряді країни підкреслили, що цей крок спрямований на обмеження можливостей Росії з виробництва алюмінію, найважливішого компонента зброї та боєприпасів.. Росія отримує від Австралії 20% своїх потреб у глиноземі.
Австралія шукатиме нові ринки.
Крім того, газета пише, що санкції можуть зачепити австралійсько-британський концерн Rio Tinto Group, який посідає третє місце у світовому гірничодобувному секторі.
Концерн володіє 80% акцій Queensland Alumina у спільному підприємстві з Rusal International російського олігарха Олега Дерипаски. Rusal International є другим за величиною виробником алюмінію у світі.
Австралія оголосила про новий великий пакет допомоги Україні - 70 тисяч тонн вугілля. Пакет допомоги також включає додаткову екстрену гуманітарну допомогу – 30 млн доларів – та нову гуманітарну візу, яка буде тимчасово доступна для українців-біженців.
Австралія також збільшила військову допомогу Україні на 21 млн. доларів. Загальне військове фінансування становить 91 млн. доларів. Нова допомога включатиме додаткові матеріали із запасів Сил оборони Австралії. Деталі не уточнюють.
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