Австралія закупить 200 крилатих ракет Tomahawk у США

10:10 21 серпня Київ, Україна





Про новину пише агентство Reuters.



Зазначається, що Австралія стане третьою країною, яка матиме високоточні дозвукові крилаті ракети "Томагавк" разом із Уряд Австралії у понеділок, 21 серпня, заявив про завершення угоди про купівлю понад 200 крилатих ракет Tomahawk у Сполучених Штатів. Для цього виділено 1,3 мільярда австралійських доларів (833 мільйони доларів).Про новину пише агентство Reuters.Зазначається, що Австралія стане третьою країною, яка матиме високоточні дозвукові крилаті ракети "Томагавк" разом із США та Великобританією.

"Ми інвестуємо в потенціал, необхідний нашим Силам оборони, щоб утримувати наших супротивників подалі від наших берегів та гарантувати безпеку австралійців у складному та невизначеному світі, в якому ми живемо сьогодні", - йдеться у заяві міністра оборони Австралії Річарда Марлза.

У березні 2023 року Державний департамент США схвалив продаж "Томагавків", що мають дальність польоту 1500 км. Корабельну версію ракет, виготовлену компанією RTX Corp, розгорнуть на есмінцях класу "Хобарт" Королівського флоту Австралії.



В Австралії впевнені, що їм необхідно модернізувати свої сили оборони, оскільки Китай здійснює найбільше нарощування військ з моменту завершення Другої світової війни. На початку 2023 року Австралія почала працювати зі Сполученими Штатами та Великобританією щодо розвитку флоту атомних підводних човнів.



Окрім "Томагавків", Австралія витратить близько 431 мільйона австралійських доларів на придбання у США 60 керованих протирадіолокаційних ракет. Також буде закуплено протитанкові керовані ракети великої дальності для бойових розвідувальних машин Boxer австралійській армії в рамках контракту на суму понад 50 мільйонів австралійських доларів.

За даними The Guardian, міністр оборони Австралії Річард Марлз, пояснюючи закупівлю ракет, заявив, що на це спонукав початок повномасштабної російсько-української війни у 2022 році.

"Війна в Україні продемонструвала важливість не лише військових запасів, а й вітчизняної промисловості з виробництва ракет, і це оголошення допоможе досягти цього", - сказав Марлз.

З 2025 року Австралія планує розпочати розвиток власного ракетного виробництва.