Австралія закупить 200 крилатих ракет Tomahawk у США

Уряд Австралії у понеділок, 21 серпня, заявив про завершення угоди про купівлю понад 200 крилатих ракет Tomahawk у Сполучених Штатів. Для цього виділено 1,3 мільярда австралійських доларів (833 мільйони доларів).
Про новину пише агентство Reuters.
Зазначається, що Австралія стане третьою країною, яка матиме високоточні дозвукові крилаті ракети "Томагавк" разом із США та Великобританією.
Про новину пише агентство Reuters.
Зазначається, що Австралія стане третьою країною, яка матиме високоточні дозвукові крилаті ракети "Томагавк" разом із США та Великобританією.
У березні 2023 року Державний департамент США схвалив продаж "Томагавків", що мають дальність польоту 1500 км. Корабельну версію ракет, виготовлену компанією RTX Corp, розгорнуть на есмінцях класу "Хобарт" Королівського флоту Австралії.
В Австралії впевнені, що їм необхідно модернізувати свої сили оборони, оскільки Китай здійснює найбільше нарощування військ з моменту завершення Другої світової війни. На початку 2023 року Австралія почала працювати зі Сполученими Штатами та Великобританією щодо розвитку флоту атомних підводних човнів.
Окрім "Томагавків", Австралія витратить близько 431 мільйона австралійських доларів на придбання у США 60 керованих протирадіолокаційних ракет. Також буде закуплено протитанкові керовані ракети великої дальності для бойових розвідувальних машин Boxer австралійській армії в рамках контракту на суму понад 50 мільйонів австралійських доларів.
За даними The Guardian, міністр оборони Австралії Річард Марлз, пояснюючи закупівлю ракет, заявив, що на це спонукав початок повномасштабної російсько-української війни у 2022 році.
З 2025 року Австралія планує розпочати розвиток власного ракетного виробництва.
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