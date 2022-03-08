Австралія ввела санкції щодо ЗС РФ та 16 російських громадян

10:30 08 березень Київ, Україна

Уряд Австралії заявив про нові санкції щодо Росії.

Як повідомила у вівторок глава МЗС країни Маріс Пейн, фінансові рестрикції будуть направлені проти Збройних сил Російської Федерації та ще 16 громадян країни.

«Новий пакет санкцій запровадить цільові фінансові обмеження щодо Збройних сил Російської Федерації, а також економічні рестрикції та заборону на в'їзд для шести російських військових командирів, відповідальних за здійснення морських, наземних та повітряних атак на Україну», - сказала Пейн.

У заяві глави МЗС країни зазначено, що влада Австралії вводить також санкції «проти 10 осіб, чия роль стратегічно важлива для Росії». "Уряд Австралії продовжує працювати з цифровими платформами, такими як Facebook, Twitter і Google, щоб блокувати контент, створений російськими державними ЗМІ", - повідомила Пейн.

Раніше повідомлялося, що Австралія приєдналася до антиросійських санкцій, запроваджених країнами ЄС, Великою Британією, Канадою та США. На цей момент австралійський санкційний пакет, крім рестрикцій щодо вищих посадових осіб країни та депутатів Держдуми, включає заморожування міжнародних резервів Центробанку РФ, обмеження на видачу віз та паспортів пов'язаним з урядом росіянам та виключення низки російських банків із глобальної системи SWIFT.



До цього Австралія заборонила фінансово-кредитним організаціям країни проводити будь-які операції з російськими фінансовими організаціями, підприємствами оборонного сектора та низкою державних та урядових установ.



Президент Росії Володимир Путін у ніч на 24 лютого оголосив про початок спеціальної військової операції на українському Донбасі. Після цього російська армія завдала ударів по Україні. Ракетно-бомбових ударів зазнали українські міста, зокрема, Київ.



Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що на всій території країни запроваджується військовий стан.



Український лідер оголосив також про розрив дипвідносин із Росією.



Дії Кремля засудили в ООН та у більшості столиць світу. Проти Росії запроваджено жорсткі санкції.