Австралія вперше з початку пандемії відкриває кордони

12:22 22 листопад Київ, Україна

Одна із найбільш закритих з моменту пандемії країн - Австралія, відкриває з 1 грудня свої кордони для деяких категорій.



З нового 2022 року австралійські кордони дозволено перетнути молоді зі студентською візою та трудовим мігрантам.



Разом з тим, з 1 грудня Австралія також відкриє кордони для повністю прищеплених від коронавірусу громадян з Японії та Південної Кореї. Вказано, що туристи з цих країн можуть за наявності негативного результату ПЛР-тесту не проходити карантин після перетину кордону.



«Повернення кваліфікованих робітників та студентів до країни – ключовий етап у відродженні економіки та поверненні до звичного життя», – стверджує прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.



Нагадаємо, Австрія першою з країн ЄС запроваджує обов'язкову ковід-вакцинацію для всіх. Канцлер Австрії Олександр Шалленберг заявив, що країна запровадить загальний карантин та обов'язкову вакцинацію від Covid-19. Він уточнив, що вакцинація стане обов'язковою з 1 лютого 2022 року, а локдаун набуде чинності вже з понеділка.



Також з понеділка Словаччина запроваджує локдаун для невакцинованих громадян.



Ще стало відомо, що Угорщина запровадить обов'язкову ревакцинацію для медпрацівників.