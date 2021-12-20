Австралія: сильні хвилі змивають будинки

19:37 23 липень Київ, Україна

Через потужні прибою в курортному місті Уамберал, зруйнована частина берегової лінії, пошкоджені будинки. Жителям узбережжя, рекомендовано залишити свої будинки.



Місцевий берегової рада звернулася до уряду штату із закликом оголосити стихійне лихо. На відео, знятому з дрона, видно, що хвилі підмили пагорб, на якому стоять будинки. В результаті частина будинків просто змило в океан.



За інформацією влади штату, 40 будинків знаходяться в критичному стані. Жителям дали кілька годин, щоб забрати речі і евакуюватися під час відливу. Зараз в будинках відключили електрику, газ і воду.



Відзначимо, що місцеві вчені заявляють, що понад 11 тисяч км берегової лінії Австралії - приблизно 50% всієї піщаної берегової лінії країни - рано чи пізно можуть опинитися під загрозою змиву.



