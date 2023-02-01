Австралія розширила санкції проти Ірану за постачання дронів рф

13:56 01 лютого Київ, Україна

Уряд Австралії запровадив додаткові санкційні обмеження проти Ірану за постачання дронів рф у її війні проти України.



Про це повідомив CNN.



Глава МЗС Австралії Пенні Вонг заявила, що фінансові санкції будуть введені проти чотирьох іранських фізичних та чотирьох юридичних осіб, причетних до виробництва та постачання безпілотників до росії.