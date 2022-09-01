Австралія перевіряє готовність збройних сил

13:09 03 серпня Київ, Україна

Вперше з 2012 року Австралія оголосила початок перевірки бойової готовності збройних сил.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Ентоні Альбанезе, повідомляє SBS.



Повідомляється, що боєздатність військ перевірять на тлі "обстановки, що погіршується, в плані безпеки".

"Цей огляд підготує Австралію до ефективного реагування на регіональну та глобальну стратегічну обстановку, що змінюється, і забезпечить відповідність оборонних можливостей і структури збройних сил поставленим цілям, їхню доступність і максимальний дохід від інвестицій", - сказав Альбанезе.

Глава уряду зазначив, що потрібно буде "відверто оцінити" обсяг інвестицій в оборонні проєкти, багато з яких виходять за межі бюджету.