Австралія перевіряє готовність збройних сил

Вперше з 2012 року Австралія оголосила початок перевірки бойової готовності збройних сил.
Про це повідомив прем'єр-міністр країни Ентоні Альбанезе, повідомляє SBS.
Повідомляється, що боєздатність військ перевірять на тлі "обстановки, що погіршується, в плані безпеки".
Повідомляється, що боєздатність військ перевірять на тлі "обстановки, що погіршується, в плані безпеки".
Глава уряду зазначив, що потрібно буде "відверто оцінити" обсяг інвестицій в оборонні проєкти, багато з яких виходять за межі бюджету.
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