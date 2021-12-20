Австралія призупиняє договір про екстрадицію з Гонконгом

"Ми не виключаємо широкого тлумачення закону про забезпечення національної безпеки в Гонконзі, що може привести до затримання на його території австралійських громадян, - наводить газета" Сідней морнинг Геральд "заяву Моррісона. - Це викликає у нас серйозне занепокоєння ". "В умовах, що склалися Австралія призупиняє дію угоди з Гонконгом про екстрадицію", - додав австралійський прем'єр.

Крім того, глава австралійського уряду розповів про інші заходи щодо підтримки гонконгців в ситуації, що склалася. Зокрема, ті з них, хто зараз знаходиться в Австралії з робочою або навчальної візі, зможуть продовжити її на термін до п'яти років з можливістю подальшого отримання посвідки на проживання.

30 червня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП, парламент країни) прийняв закон про забезпечення національної безпеки в Гонконзі. Як заявляють в Пекіні, він націлений на запобігання таких злочинів, як сепаратизм, тероризм, підрив державної влади і змову з іноземними силами, а також передбачає в якості вищої міри покарання за них довічне ув'язнення. Відповідно до закону, центральна влада КНР створять в цьому адміністративному районі спеціальні органи держбезпеки, на які не поширюватиметься юрисдикція адміністрації Гонконгу.



Ряд країн розкритикував Пекін, стверджуючи, що прийняття такого закону порушує принцип "одна країна - дві системи". Влада КНР у відповідь закликали не втручатися у внутрішні справи Китаю.