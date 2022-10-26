Австралія передала Україні партію із 30 бронетранспортерів Bushmaster

18:31 26 жовтня Київ, Україна

Україна отримає партію з 30 бронетранспортерів Bushmaster, а також Австралія розмістить до 70 інструкторів у Великій Британії для навчання українських військових.



Про це повідомляє радіомовна корпорація ABC у середу, 26 жовтня.



Австралійський контингент приєднається до багатонаціональних навчань під керівництвом Британії одразу після Різдва, але не ввійде до України. Це зобов'язання є частиною другого пакету підтримки, оголошеного урядом Австралії, який включає додаткові 30 захищених транспортних засобів Bushmaster.

"Наші солдати стануть частиною великої програми навчання у Сполученому Королівстві, щоб допомогти підготувати своїх українських товаришів до боротьби з необґрунтованою та незаконною агресією Росії", – заявив міністр оборони Річард Марлес.



Додаткові 30 машин Bushmaster доведуть загальну кількість захищених транспортних засобів, відправлених в Україну, до 90 штук.



Крім Bushmasters, Австралія надала ЗСУ шість буксированих гаубиць M777 та боєприпаси, 28 бронетранспортерів M113, а також протитанкове та інше озброєння.



У федеральному бюджеті на цьому тижні виділено понад 200 млн. доларів на додаткову допомогу Україні, у тому числі 185,6 млн. доларів на оборону з наявних ресурсів.. Загальна фінансова підтримка Австралії перевищує 655 млн. доларів, включаючи 475 млн. доларів на військову допомогу.