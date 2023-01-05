Австралія оголосила про придбання комплексів HIMARS та морських ударних ракет

11:10 05 січня Київ, Україна

Австралія інвестує понад один мільярд австралійських доларів (близько 700 мільйонів доларів США) на закупівлю військово-морських ракет та високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS

Про це 5 січня повідомило агентство Reuters.

"У нинішній стратегічній ситуації важливо, щоб Сили оборони Австралії були оснащені високотехнологічними, цільовими військовими засобами", - заявив міністр оборони Річард Марлз.

Зазначається, що австралійський уряд підписав контракт із компанією Kongsberg (KOG.OL) на протикорабельні ракети Naval Strike Missile (NSM), які будуть використовуватися на есмінцях Hobart та фрегатах Anzac з 2024 року.



Крім того, влада країни планує закупити системи HIMARS, до яких входять пускові установки, ракети та навчальні ракети. Повідомляється, що нові комплекси мають бути поставлені на озброєння до 2026 року. Австралія замовила кілька типів ракет, найбільш далекобійні з яких мають дальність близько 300 км.



За словами виробника, у майбутньому дальність польоту боєприпасів може збільшитись з наступними оновленнями програмного обладнання та компонентів ракет.