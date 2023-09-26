Австралія на два роки продовжила санкції проти росії та білорусі

14:15 26 вересня Київ, Україна

Уряд Австралії продовжив санкції на російську та білоруську продукцію. Ця продукція оподатковуватиметься підвищеним митом до жовтня 2025 року.
 
Про це йдеться у заяві глави МЗС Австралії Пенні Вонга на сайті зовнішньополітичного відомства.
"Додатковий 35% тариф на російський імпорт був уперше введений у квітні 2022 року. Разом із забороною на імпорт золота та енергоресурсів це вплинуло на торгівлю між двома нашими країнами", - йдеться у заяві.
За даними Вонг, Австралія тісно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб змусити росію понести витрати за допомогою цільових санкцій та торговельних заходів, які зменшують здатність країни-агресора фінансувати свою незаконну та аморальну війну в Україні.
"Поширення каральних торговельних заходів свідчить про непохитну рішучість Австралії зменшити здатність президента путіна та росії фінансувати цю незаконну та аморальну війну", - додала вона.