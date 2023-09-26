Австралія на два роки продовжила санкції проти росії та білорусі

Уряд Австралії продовжив санкції на російську та білоруську продукцію. Ця продукція оподатковуватиметься підвищеним митом до жовтня 2025 року.
Про це йдеться у заяві глави МЗС Австралії Пенні Вонга на сайті зовнішньополітичного відомства.
За даними Вонг, Австралія тісно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб змусити росію понести витрати за допомогою цільових санкцій та торговельних заходів, які зменшують здатність країни-агресора фінансувати свою незаконну та аморальну війну в Україні.
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