Австралія та Нідерланди подали скаргу на Росію та вимагали компенсацій через аварію рейсу MH17

15:44 14 березня Київ, Україна

Австралія та Нідерланди подали спільну скаргу на Росію до Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) у справі про катастрофу літака «Малайзійських авіаліній».

Про це йдеться у заяві австралійської влади, опублікованій на сайті МЗС країни.



Зазначається, що скарга в ІКАО — «значний крок уперед у боротьбі обох країн за справедливість» та доповнення до процесу у Нідерландах, де суд розглядає звинувачення щодо чотирьох фігурантів справи про збитий літак.

«Неспровоковане та невиправдане вторгнення Росії в Україну та ескалація її агресії наголошують на необхідності продовжувати наші невпинні зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності за її кричущі порушення міжнародного права та статуту ООН, включаючи загрози суверенітету та повітряному простору України», — йдеться у заяві.

Виступаючи перед журналістами, глава МЗС Австралії Маріс Пейн також розповіла, що Австралія та Нідерланди вимагатимуть від Росії виплати мільйонів доларів, повідомляє ТАСС.. Точний розмір компенсацій не називається.