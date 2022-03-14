Австралія та Нідерланди подали скаргу на Росію та вимагали компенсацій через аварію рейсу MH17

Австралія та Нідерланди подали спільну скаргу на Росію до Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) у справі про катастрофу літака «Малайзійських авіаліній».
Про це йдеться у заяві австралійської влади, опублікованій на сайті МЗС країни.
Зазначається, що скарга в ІКАО — «значний крок уперед у боротьбі обох країн за справедливість» та доповнення до процесу у Нідерландах, де суд розглядає звинувачення щодо чотирьох фігурантів справи про збитий літак.
Зазначається, що скарга в ІКАО — «значний крок уперед у боротьбі обох країн за справедливість» та доповнення до процесу у Нідерландах, де суд розглядає звинувачення щодо чотирьох фігурантів справи про збитий літак.
Виступаючи перед журналістами, глава МЗС Австралії Маріс Пейн також розповіла, що Австралія та Нідерланди вимагатимуть від Росії виплати мільйонів доларів, повідомляє ТАСС.. Точний розмір компенсацій не називається.
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