Австралійський уряд направляє підкріплення на Близький Схід

Уряд Австралії спрямовує "значний контингент" літаків та допоміжних військ на Близький Схід. Війська будуть у регіоні, і у разі подальшого загострення ситуації.
Про це заявив виконавець обов'язків прем'єр-міністра та міністра оборони Австралії Річард Марлз, повідомляє The Guardian.
За його словами, два додаткові літаки RAAF і допоміжні війська вирушають на Близький Схід "на непередбачений випадок".
Прем'єр не сказав, де саме в регіоні Австралія розмістить свої війська або скільки їх буде, що транспортник C-17 і заправник KC-30 приєднаються до літаків у режимі очікування, якщо австралійці по всьому Близькому Сходу потребуватимуть раптової евакуації.
За його словами, два додаткові літаки RAAF і допоміжні війська вирушають на Близький Схід "на непередбачений випадок".
Прем'єр не сказав, де саме в регіоні Австралія розмістить свої війська або скільки їх буде, що транспортник C-17 і заправник KC-30 приєднаються до літаків у режимі очікування, якщо австралійці по всьому Близькому Сходу потребуватимуть раптової евакуації.
Він підкреслив, що австралійці, які живуть у сусідніх із Ізраїлем країнах, наприклад, у Лівані, мають виїхати, якщо буде така можливість.
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