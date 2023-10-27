Австралійський уряд направляє підкріплення на Близький Схід

15:41 25 жовтня Київ, Україна

Уряд Австралії спрямовує "значний контингент" літаків та допоміжних військ на Близький Схід. Війська будуть у регіоні, і у разі подальшого загострення ситуації.

Про це заявив виконавець обов'язків прем'єр-міністра та міністра оборони Австралії Річард Марлз, повідомляє The Guardian.



За його словами, два додаткові літаки RAAF і допоміжні війська вирушають на Близький Схід "на непередбачений випадок".



Прем'єр не сказав, де саме в регіоні Австралія розмістить свої війська або скільки їх буде, що транспортник C-17 і заправник KC-30 приєднаються до літаків у режимі очікування, якщо австралійці по всьому Близькому Сходу потребуватимуть раптової евакуації.

"Ми не говоримо, де вони будуть, але це полягає в тому, щоб надати підтримку австралійському населенню, яке знаходиться на Близькому Сході, якщо ситуація погіршиться. Це нестабільна ситуація. Ми дуже сподіваємось, що цього не станеться. Ми сподіваємося, що це стосується лише Ізраїлю та Гази, але хочемо переконатися, що ми готові, якщо ситуація погіршиться", - сказав Марлз.

Він підкреслив, що австралійці, які живуть у сусідніх із Ізраїлем країнах, наприклад, у Лівані, мають виїхати, якщо буде така можливість.