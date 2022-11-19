Австралійський мільярдер створив фонд з метою допомогти Україні

12:43 17 листопада Київ, Україна

Ендрю Форрест, австралійський мільярдер та засновник Fortescue Metals Group, організував інвестиційний фонд, до якого очікується залучити щонайменше 25 мільярдів доларів, щоб допомогти відновити Україну.



Про це повідомляє ВВС.



Форрест та його дружина виділили 500 мільйонів доларів у фонд Ukraine Green Growth Initiative. Фонд планує інвестувати в початкову інфраструктуру, таку як енергетика та телекомунікаційні мережі.



Президент Володимир Зеленський привітав цю ініціативу.

"Ми скористаємося тим, що те, що зруйнували росіяни, можна легко замінити новітньою, сучасною зеленою та цифровою інфраструктурою", - сказав Зеленський.



Фонд заявив, що співпрацював із Ларрі Фінком, головою інвестиційного гіганта BlackRock, і сподівається заручитися підтримкою державних фондів та інших професійних інвесторів.



З моменту початку роботи над фондом на початку березня Форрест сказав, що обговорював план із низкою світових лідерів, включаючи президента США Джо Байдена, тодішнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона та президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.