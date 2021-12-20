Австралійські жінки подали до суду через обшуки в аеропорту Катару

Група жінок з Австралії, які торік постраждали внаслідок примусової гінекологічної перевірки в аеропорту Хамад, подали позов на Катар.
Про це повідомляє ВВС.
У жовтні минулого року пасажирок літака у Сіднеї вивели з літака та змусили пройти перевірку у гінеколога. Причиною цього стало знайдене адміністрацією аеродрому в туалеті новонароджене немовля.
Про це повідомляє ВВС.
У жовтні минулого року пасажирок літака у Сіднеї вивели з літака та змусили пройти перевірку у гінеколога. Причиною цього стало знайдене адміністрацією аеродрому в туалеті новонароджене немовля.
Загалом 13 жінок із Австралії розповіли про примусову перевірку, проте процедуру провели й іншим пасажиркам.
В австралійському уряді ще минулого року ситуацію називали надзвичайно образливою і згодом влада Катару вибачилася і повідомила, що проведе розслідування.
У той самий час адвокати заявниць повідомили, що жінки зіткнулися зі “стіною мовчання”, незважаючи на спроби встановити контакт з владою Катару, а тому вимагають офіційного вибачення, зміни правил аеропорту, щоб подібні інциденти не повторювалися, та відшкодування моральної шкоди.
Перевізник Qatar Airways поки що ситуацію з позовом не коментував.
В австралійському уряді ще минулого року ситуацію називали надзвичайно образливою і згодом влада Катару вибачилася і повідомила, що проведе розслідування.
У той самий час адвокати заявниць повідомили, що жінки зіткнулися зі “стіною мовчання”, незважаючи на спроби встановити контакт з владою Катару, а тому вимагають офіційного вибачення, зміни правил аеропорту, щоб подібні інциденти не повторювалися, та відшкодування моральної шкоди.
Перевізник Qatar Airways поки що ситуацію з позовом не коментував.
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