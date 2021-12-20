Австралійські жінки подали до суду через обшуки в аеропорту Катару

17:42 15 листопад Київ, Україна





Про це повідомляє ВВС.



У жовтні минулого року пасажирок літака у Сіднеї вивели з літака та змусили пройти перевірку у гінеколога. Причиною цього стало знайдене адміністрацією аеродрому в туалеті новонароджене немовля. Група жінок з Австралії, які торік постраждали внаслідок примусової гінекологічної перевірки в аеропорту Хамад, подали позов на Катар Про це повідомляє ВВС.У жовтні минулого року пасажирок літака у Сіднеї вивели з літака та змусили пройти перевірку у гінеколога. Причиною цього стало знайдене адміністрацією аеродрому в туалеті новонароджене немовля.

“У мене тремтіли ноги. Я боялася, що вони мене заберуть. Чому вони не пояснили нам, що відбувається? Це було абсолютно жахливо. Я не уявляю, як це було для тих бідних молодих дівчат”, – згадувала події того вечора пасажирка на ім'я Кім Міллс, яку через вік вирішили не оглядати.

"Я була впевнена, що мене або вб'є один із багатьох чоловіків, які мали зброю, або що мого чоловіка вб'ють у літаку", - каже постраждала.

Загалом 13 жінок із Австралії розповіли про примусову перевірку, проте процедуру провели й іншим пасажиркам.



В австралійському уряді ще минулого року ситуацію називали надзвичайно образливою і згодом влада Катару вибачилася і повідомила, що проведе розслідування.



У той самий час адвокати заявниць повідомили, що жінки зіткнулися зі “стіною мовчання”, незважаючи на спроби встановити контакт з владою Катару, а тому вимагають офіційного вибачення, зміни правил аеропорту, щоб подібні інциденти не повторювалися, та відшкодування моральної шкоди.



Перевізник Qatar Airways поки що ситуацію з позовом не коментував.