Австралійські авіалінії анонсували запуск унікального спецрейсу

21:01 13 травень Київ, Україна

У середу, 26 травня, з Сіднея вилетить спецрейс, пасажири якого зможуть насолодитися рідкісним явищем - «супермісяцем», а також повним місячним затемненням на максимальній близькості.



Про це повідомила компанія Qantas, яка планує здійснювати унікальні перельоти.



Відзначається, що літак буде підніматися над хмарами на таку висоту, з якої пасажири корабля зможуть насолоджуватися повним місячним затемненням і супермісяцем.



Перший незвичайний рейс запланований 26 травня на борту літака Boeing 787 Dreamliner. Політ триватиме 2,5 години. Літак попрямує на схід.



Під час повітряної подорожі з пілотами буде працювати астроном Ванесса Мосс, щоб спроєктувати оптимальну траєкторію польоту, дати уявлення про супермісяці і про все, що стосується космосу і астрономії.



Перед польотом для пасажирів бізнес-класу в аеропорту Сіднея передбачена коктейльна вечірка і розважальна програма-сюрприз.



Програма польоту буде містити: