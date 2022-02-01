Австралійські авіалінії анонсували запуск унікального спецрейсу

У середу, 26 травня, з Сіднея вилетить спецрейс, пасажири якого зможуть насолодитися рідкісним явищем - «супермісяцем», а також повним місячним затемненням на максимальній близькості.
Про це повідомила компанія Qantas, яка планує здійснювати унікальні перельоти.
Відзначається, що літак буде підніматися над хмарами на таку висоту, з якої пасажири корабля зможуть насолоджуватися повним місячним затемненням і супермісяцем.
Перший незвичайний рейс запланований 26 травня на борту літака Boeing 787 Dreamliner. Політ триватиме 2,5 години. Літак попрямує на схід.
Під час повітряної подорожі з пілотами буде працювати астроном Ванесса Мосс, щоб спроєктувати оптимальну траєкторію польоту, дати уявлення про супермісяці і про все, що стосується космосу і астрономії.
Перед польотом для пасажирів бізнес-класу в аеропорту Сіднея передбачена коктейльна вечірка і розважальна програма-сюрприз.
Програма польоту буде містити:
- коментар експерта-астронома доктора Ванесси Мосс;
- проліт над хмарами для огляду супермісяця;
- ексклюзивні товари;
- їжу і напої;
- подарункову сумку для всіх пасажирів;
- пам'ятний сертифікат.
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