Австралійські авіалінії анонсували запуск унікального спецрейсу

21:01 13 травень Київ, Україна

У середу, 26 травня, з Сіднея вилетить спецрейс, пасажири якого зможуть насолодитися рідкісним явищем - «супермісяцем», а також повним місячним затемненням на максимальній близькості.

Про це повідомила компанія Qantas, яка планує здійснювати унікальні перельоти.

Відзначається, що літак буде підніматися над хмарами на таку висоту, з якої пасажири корабля зможуть насолоджуватися повним місячним затемненням і супермісяцем.

Перший незвичайний рейс запланований 26 травня на борту літака Boeing 787 Dreamliner. Політ триватиме 2,5 години. Літак попрямує на схід.

Під час повітряної подорожі з пілотами буде працювати астроном Ванесса Мосс, щоб спроєктувати оптимальну траєкторію польоту, дати уявлення про супермісяці і про все, що стосується космосу і астрономії.

Перед польотом для пасажирів бізнес-класу в аеропорту Сіднея передбачена коктейльна вечірка і розважальна програма-сюрприз.

Програма польоту буде містити:
  • коментар експерта-астронома доктора Ванесси Мосс;
  • проліт над хмарами для огляду супермісяця;
  • ексклюзивні товари;
  • їжу і напої;
  • подарункову сумку для всіх пасажирів;
  • пам'ятний сертифікат.