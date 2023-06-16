09:15 15 червня Київ, Україна





Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що законодавство скасує оренду росією ділянки на основі рад служб безпеки. Палата представників Австралії ухвалила в четвер, 15 червня, закон, який забороняє росії будувати нове посольство біля будівлі парламенту з міркувань безпеки. Про це повідомляє видання Independet.Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що законодавство скасує оренду росією ділянки на основі рад служб безпеки.

"Уряд отримав дуже чітку пораду з безпеки через ризик, пов'язаний з новою російською присутністю, так близько до будівлі парламенту", - сказав Альбанезе.

Албанезе заявив, що уряд Австралії засуджує "незаконне та аморальне вторгнення росії в Україну".



Уряд вирішив діяти після того, як минулого місяця росія виграла справу в Федеральному суді, який завадив її виселенню з ділянки, що будується.



Оренда була скасована місцевою владою Канберри на підставі відсутності будівельної діяльності, оскільки її було передано в оренду в дипломатичному районі Ярралумла у 2008 році.



Згідно з умовами оренди росія погодилася завершити будівництво протягом трьох років, але посольство залишається частково збудованим.



Зараз росія займає колишнє посольство СРСР у передмісті Гріффіт.