Австралія збільшила обсяг військової допомоги Україні

11:04 27 квітня Київ, Україна

Уряд Австралії оголосив про збільшення обсягів військової допомоги, яка постачається в Україну.

Про це повідомила мовна корпорація АBC, в рамках нового пакету Києву буде відправлено важке артилерійське озброєння та боєприпаси на суму 26,7 млн австралійських доларів (19,1 млн доларів).



Повідомляється, що на прохання Києва Канберра відправить в Україну шість 155-міліметрових гаубиць M777 із дальністю вистрілу до 30 км, а також боєприпаси до них.



Таким чином, загальний обсяг коштів, спрямованих австралійським урядом на закупівлю озброєнь для України, зросте до більш ніж 225 млн австралійських доларів (161,6 млн доларів).



Загальна сума, виділена Канберрою на гуманітарну допомогу українським громадянам, медикаменти та товари першої необхідності для вимушених переселенців, наразі становить 65 млн австралійських доларів (46,6 млн доларів).