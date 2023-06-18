Авіаудар у Судані: загинуло 17 людей, зруйновано будинки

08:35 18 червня Київ, Україна

Внаслідок авіаудару, скоєного в суботу по столиці Судану Хартуму, загинуло 17 осіб, у тому числі 5 дітей, та було зруйновано 25 будинків у густонаселеному районі Ярмук.

Згідно з інформацією від ВВС, цей інцидент стався в контексті наростаючого конфлікту між суданською армією та Силами швидкого реагування (СБР). Армійський генерал попередив про можливі посилені атаки на СБР.

Ситуація в Судані загострилася в середині квітня через боротьбу за владу у військовому керівництві країни. На початку червня СБР оголосили про повний контроль над районом Ярмук, де знаходиться завод із виробництва зброї.

Однак у суботу ворогуючі сторони досягли угоди про 72-годинне припинення вогню, яке має розпочатися в неділю о 06:00 через зусилля саудівських та американських посередників.. Це є першим таким перемир'ям упродовж конфлікту.

Точну кількість загиблих внаслідок військових дій важко встановити, але вона значно перевищує тисячу осіб, включаючи цивільних, які стали жертвами перехресного вогню.