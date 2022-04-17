Авіатроща в Німеччині: розбився літак, загинули водій і троє підлітків

07:28 19 липня Київ, Україна

У Німеччині розбився маломісний літак з чотирма людьми на борту, троє з яких загинули на місці. Всі пасажири літака - підлітки у віці від 14 до 17 років.

Про це повідомила газета Der Spiegel.



Так, літак впав напередодні в другій половині дня в районі Анхальт-Біттерфельд, земля Саксонія-Ангальт. На його борту перебували 55-річний пілот і троє пасажирів, двом з яких було 14 і 17 років.



Пілот і неповнолітні загинули. Вижити вдалося четвертому учаснику польоту, він з множинними травмами госпіталізований.



Німецьке федеральне бюро розслідувань авіаційних подій (BFU) встановлює причини і обставини аварії.