Авіатроща в Німеччині: розбився літак, загинули водій і троє підлітків

У Німеччині розбився маломісний літак з чотирма людьми на борту, троє з яких загинули на місці. Всі пасажири літака - підлітки у віці від 14 до 17 років.
Про це повідомила газета Der Spiegel.
Так, літак впав напередодні в другій половині дня в районі Анхальт-Біттерфельд, земля Саксонія-Ангальт. На його борту перебували 55-річний пілот і троє пасажирів, двом з яких було 14 і 17 років.
Пілот і неповнолітні загинули. Вижити вдалося четвертому учаснику польоту, він з множинними травмами госпіталізований.
Німецьке федеральне бюро розслідувань авіаційних подій (BFU) встановлює причини і обставини аварії.
Так, літак впав напередодні в другій половині дня в районі Анхальт-Біттерфельд, земля Саксонія-Ангальт. На його борту перебували 55-річний пілот і троє пасажирів, двом з яких було 14 і 17 років.
Пілот і неповнолітні загинули. Вижити вдалося четвертому учаснику польоту, він з множинними травмами госпіталізований.
Німецьке федеральне бюро розслідувань авіаційних подій (BFU) встановлює причини і обставини аварії.
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