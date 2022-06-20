Авіакомпанія рф AZUR air на тлі санкцій призупинить експлуатацію майже половини парку літаків

20:32 20 червня Київ, Україна

Російський авіаперевізник Azur Air перестане використовувати майже половину своїх літаків і припинить польоти до Сочі через брак запчастин.

Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на лист генерального директора компанії Євгена Корольова до співробітників.

Як випливає з звернення, в літньому розкладі AZUR air передбачає задіяти близько 12 лайнерів Boeing 767-757.



При цьому, за даними джерела агентства, всього в парку авіаперевізника зараз 22 літаки, до початку війни в Україні авіапарк Azur Air налічував понад 30 повітряних суден. Єдиним закордонним напрямком AZUR air на цей момент є Туреччина.

За словами Корольова, таким чином авіакомпанія зможе "зберегти ресурс повітряних суден" та забезпечити "максимальну безпеку" польотів, поки компанія шукає нові канали постачання запчастин.



У своєму листі Корольов назвав нинішній стан компанії "стійким", але також зазначив, що їй може не вистачити запасу міцності, щоб зберегти команду у повному обсязі.

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