Авіакомпанії Франції та Фінляндії відмовилися від польотів над Білоруссю

10:08 25 травень Київ, Україна

Національний авіаперевізник Air France призупинив польоти в авіапросторі над Білоруссю, крім того, Франція відкликала дозвіл на польоти білоруської авіакомпанії «Белавіа» в своєму повітряному просторі.

Ця заява прозвучала після того, як держсекретар (міністр-делегат) з транспорту при Міністерстві екологічних перетворень Франції Жан-Батист Джеббарі оголосив про те, що з міркувань безпеки він попросить авіакомпанії, що працюють у Франції, уникати повітряного простору Білорусі до подальшого повідомлення.

Найбільший авіаперевізник в Фінляндії - Finnair також заявив, що не буде використовувати повітряний простір Білорусі для здійснення своїх рейсів.
 
Про це компанія повідомила в Твіттері.
«Ми не будемо використовувати повітряний простір Білорусі до подальшого повідомлення. Наступний наш рейс, який постраждає - до Газіпаші в наступну середу. Згідно з рекомендацією Traficom, цей маршрут буде уникати повітряного простору Білорусі. Ця зміна зробить час польоту трохи довшим», - йдеться в пості.