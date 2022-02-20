Авіакомпанії Франції та Фінляндії відмовилися від польотів над Білоруссю

Національний авіаперевізник Air France призупинив польоти в авіапросторі над Білоруссю, крім того, Франція відкликала дозвіл на польоти білоруської авіакомпанії «Белавіа» в своєму повітряному просторі.



Ця заява прозвучала після того, як держсекретар (міністр-делегат) з транспорту при Міністерстві екологічних перетворень Франції Жан-Батист Джеббарі оголосив про те, що з міркувань безпеки він попросить авіакомпанії, що працюють у Франції, уникати повітряного простору Білорусі до подальшого повідомлення.



Найбільший авіаперевізник в Фінляндії - Finnair також заявив, що не буде використовувати повітряний простір Білорусі для здійснення своїх рейсів.